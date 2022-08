Kæmper med angst: Nu trækker han stikket

Jonah Hill vil ikke længere deltage i interviews for at promovere sine film, fordi han lider af angst

Han er kendt fra film som 'Superbad', 'Don't Look Up' og 'Moneyball' og har utallige gange stillet op på alverdens røde løbere for at promovere sine projekter.

Men det bliver der nu ikke mere af for den amerikanske skuespiller Jonah Hill.

I et åbent brev, der blandt andet er sendt til filmmedierne Deadline og Variety, oplyser den 38-årige skuespiller, at han fremover trækker sig fra offentlighedens søgelys i videst muligt omfang.

Det er en beslutning, han har truffet, efter at have arbejdet med sit mentale helbred i forbindelse med den kommende selvbiografiske dokumentarfilm 'Stutz'.

'Gennem den rejse, jeg har været på i forbindelse med filmen, hvor jeg har fundet mig selv, er jeg nået frem til, at jeg gennem næsten 20 år har oplevet angstanfald, som bliver forstærket af medieoptrædener og offentlige events', skriver han.

I december var Jonah Hill på den røde løber til verdenspremieren på Netflix-filmen 'Don't Look Up', som han medvirker i. Her kommer man dog formentlig ikke til at se ham i fremtiden. Foto: Evamn Agostini/Ritzau Scanpix

Mere syg

Jonah Hill skriver videre, at han håber, 'Stutz' vil blive vel modtaget, og at han glæder sig til, at filmen får premiere.

'Men I kommer ikke til at se mig være ude og promovere denne film eller nogen af de andre film, der kommer, efter at jeg har taget det her vigtige skridt for at passe på mig selv. Jeg har gjort mig selv mere syg af at være ude og promovere den, så det ville ikke være ægte over for hverken mig selv eller filmen', lyder det fra stjernen.

Han runder sin udtalelse af med en opfordring til andre om også at tage deres mentale helbred alvorligt og takker desuden for den støtte, han modtager.

'Jeg krummer normalt tæer, når jeg læser udtalelser som denne her, men jeg forstår, at jeg er en af få priviligerede, der har råd til at tage fri. Jeg mister ikke mit arbejde, mens jeg arbejder med min angst. Med denne udtalelse og med 'Stutz' håber jeg, at jeg kan gøre det mere normalt for folk at tale om og reagere på de her ting', skriver Jonah Hill.