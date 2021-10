Ægteparret Will og Jada Smith er ikke bange for at tale om parrets sexliv. Nu deler sidstnævnte nye detaljer

For mange mennesker er sex noget privat, men sådan er det ikke for kendisparret Will og Jada Smith.

Parret har flere gange åbnet op omkring, hvad der foregår hjemme i soveværelset, hvor de blandt andet har fortalt, at de ikke lever i et monogamt ægteskab og kun er sammen med hinanden. Alligevel kæmper de lidt med sexlivet.

Det indrømmer Jada Panikett Smith ifølge flere medier - heriblandt Insider og BuzzFeed - i sit talkshow 'Red Table Talk'.

- Det er hårdt, siger hun til gæsten Gwyneth Paltrow om sexlivet mellem hende og ægtemanden gennem 24 år.

50-årige Jada Panikett Smith fortsætter med at fortælle, at det er noget, som hende og Will Smith ofte taler om, og det er virkelig gået op for hende, hvor stort et ansvar man selv har for, at ens partner ved, hvad man kan lide og ikke lide i sengen.

- Det er ofte sådan: 'hvis du elsker mig, så burde du vide det. Hvis du elsker mig, så kan du læse mine tanker'. Og det er bare en fælde, man kan sidde fast i, siger hun og bliver bakket op af gæsten.

- Men er det ikke underligt? Det er som om, at når nogen så ikke læser dine tanker, så føler man sig knust, siger Gwyneth Paltrow.

- Knust! Bare sig, hvad du vil have - og jeg ved, at jeg også har et ansvar for at gøre det samme. Og jeg forsøger virkelig, tilføjede Jada Panikett Smith.

Trækker lidt i land

Citaterne gik hurtigt verden rundt, og det fik Jada Panikett Smith til at reagerede på Twitter.

For selvom de måske til tider kæmper med sexlivet, så kan man være helt rolig:

'Vi har aldrig haft problemer i soveværelset,' skriver hun og opfordrer folk til selv at se afsnittet og hele samtalen.

Parret har sammen børnene Jaden og Willow.