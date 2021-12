Kæmper med vægten

Jaden Smith åbner nu op om sine helbredsproblemer og kampen for at tage på

23-årige Jaden Smith, der er søn af det verdensberømte ægtepar Hollywood-skuespilleren Will Smith og hans kone, Jada, har haft sine udfordringer med helbredet, efter han begyndte at leve som vegetar og i perioder som veganer.

Jaden Smith optrådte i onsdagens afsnit af 'Red Table Talk' sammen med Jada Pinkett Smith og Adrienne 'Gammy' Banfield-Norris for netop at tale om sundhed, hvilket fik Jaden til at reflektere over sin tidligere livsstil, der fik familien Smith til at gribe ind i 2019.

Det har nu givet pote, forklarer den unge skuespiller og musiker.

'Jeg var i stand til at arbejde med lægerne og virkelig få mine vitaminer, kosttilskud og proteinshakes,' sagde Jaden.

'Det er halvdelen af min kost. Det er ligesom et kodeord, som jeg skal finde til min krop. Jeg har taget 4,5 kg kilo på nu.'

Jaden Smith og mor Jada Pinkett Smith på den røde løber til premieren på den nye 'Matrix'-film 18. december 2021. Foto: Fred Greaves/Reuters

Det er ikke kun lykkedes Jaden Smith at bevare sin vægtforøgning, men også at opbygge muskelmasse gennem hårdt arbejde i fitnesscenteret.

Når han kigger tilbage på to år gamle billeder, indrømmer kendissønnen, at han 'kun var knogler', selvom han dengang havde indtrykket af, at han var fit og havde styr på det.

Bekymrede forældre

Jada Smith fortalte ligeledes om en tidligere samtale fra 2019, hvor hun sammen med Will Smith havde en alvorlig snak med deres dengang 21-årige søn, Jaden, om hans helbred efter et betydelig vægttab.

'Han havde ikke fået nok protein og svandt helt ind. Og han så helt udmattet ud,' sagde Jada, 50, der blev suppleret af Will Smith:

'Han havde sorte rande under øjnene, og hans hud blev også grå. Vi blev virkelig nervøse for ham. Men nu ser du altså meget bedre ud,' forklarede skuespilleren.