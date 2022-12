Kæresten ked af nøgenbilleder

Popstjerne og hitmaskine Britney Spears er i de senere år blevet kendt for sit frisind på sine sociale medier.

Ved gentagne lejligheder har hun smidt tøjet og poseret som gud har skabt hende,

Og selvom der sikkert er mange lumre typer, der værdsætter stjernens billeder, så er det ikke tilfældet, når man spørger hendes kæreste, skuespilleren Sam Asghari.

I en kommentar på Instagram åbner han nu op om de mange nøgenbilleder, som hans kæreste også har fået kritik for. Det skriver mediet Page Six.

'Hun er den eneste person i verden, der bliver mobbet for at poste den slags', skriver han og fortsætter:

'Jeg ville personligt foretrække, hvis hun ikke lagde den slags op, men hvem er jeg til at kontrollere og styre en person, som har levet sit liv under et mikroskop og været bestemt over af andre'.

Sangeren kunne tidligere på året kunne sige ja til sin kæreste siden 2016. Parret blev gift ved en ceremoni i hjemmet med mange prominente navne på gæstelisten, blandt andre var Madonna, Donatella Versace samt Selena Gomez med til festlighederne.

Brylluppet endte dog med at blive en dramatisk affære, da Britney Spears' eksmand brød ind få timer før ceremonien og måtte stoppes af vagterne.

I september gjorde sangerinden også comeback på hitlisterne, da hun i selskab med sir Elton John udkom med sangen 'Hold Me Closer'.

Ligesom det er tilfældet med hittet 'Cold Heart' fra 2021, som Elton John har indspillet med popstjernen Dua Lipa, inkorporerer 'Hold Me Closer' et gammelt hit fra den engelske musiklegende.

I 'Cold Heart' var det 'Rocket Man', man kunne høre, og denne gang er det 'Tiny Dancer', man kan opleve i en nykonstrueret udgave.

