Kærligheden brast: Skal skilles for anden gang

Den amerikanske skuespiller Kaley Cuoco, der er kendt for sine roller i 'The Big Bang Theory' og 'The Flight Attendant', skal skilles fra sin mand, Karl Cook, efter tre års ægteskab.

Det oplyser parret til det amerikanske medie People i en fælles udtalelse.

'Til trods for en dyb kærlighed og respekt for hinanden, har vi fundet ud af, at vores nuværende veje i livet fører os i forskellige retninger', lyder det i udtalelsen, der fortsætter:

'Vi har delt så meget af vores rejse med offentligheden, så selvom vi helst ville holde dette aspekt af vores personlige liv privat, har vi besluttet at stå frem med sandheden sammen. Der er ingen vrede eller fjendskab mellem os, faktisk helt det modsatte'.

Parret fotograferet sammen til Golden Globe Awards i 2019. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Selvom de har valgt at fortælle om skilsmissen offentligt, understreger de, at de ikke vil dele flere detaljer.

'Vi har truffet denne beslutningen sammen med stor respekt og omtanke for hinanden, og vi håber, at I vil gøre det samme og vise forståelse for, at vi ikke vil dele yderligere detaljer eller kommentere yderligere', udtaler de til People.

35-årige Kaley Cuoco og 30-årige Karl Cook blev forlovet i 2017, og i 2018 sagde de ja til at blive gift med hinanden. De har ingen børn sammen.

Kaley Cuoco var fra 2013 til 2016 gift med den tidligere professionelle tennisspiller Ryan Sweeting.