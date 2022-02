Kalder Rogan for røvhul

Skuespilleren Sharon Stone smider nu ny brænde på bålet i den efterhånden ophedede debat om Joe Rogan og hans podcast på Spotify.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet har hans program på platformen,'Joe Rogan Experience', angiveligt spredt fejlinformation om virussen og behandling af den.

I et interview med TMZ lægger 63-årige ikke fingre imellem, hvad hun mener om indholdet i programmet.

- Covid er ikke en meningsbaseret situation, og hr. Rogan mener, at hans mening eller ansvarsfraskrivelse for de liv, som han personligt har påvirket og forårsaget tab af, ikke er en mening, raser hun.

- Hr. Rogan risikerer folks liv med sin idioti og hans påstand om, at hans tanker om covid er meninger, siger hun og fortsætter.

- Covid og infektionssygdomme er videnskab, og de er faktabaserede situationer. Så at foregive, at det er meninger, er farligt, og hans adfærd er farlig, siger hun og er mildt sagt ikke tilfreds med de mærkninger, Spotify har indført, for at tilbyde brugerne ægte fakta om corona.

- Han skulle have et mærke på, hvor der står, at han er et røvhul, siger Sharon Stone.

Det var Neil Young, der som den første trak en streg i sandet i forhold til Joe Rogans program og det andet indhold på Spotify.

Den 76-årige musiker krævede sin musik fjernet fra platformen.

- De kan have Rogan eller Young, ikke begge på samme tid, slog Neil Young fast.

Siden fulgte Joni Michel efter, og det fik både Rogan og Spotify til at reagere.

