Kaldte børnene 'ondskabsfulde': Nu taler sønnen ud

Den seneste måned har Britney Spears og eksmanden Kevin Federline kæmpet frem og tilbage på de sociale medier, fordi Federline afslørede, at deres to fælles sønner ikke længere ser deres mor. Nu taler den ene søn ud omkring sagen

De seneste måneder har der foregået en fejde mellem Britney Spears og hendes eksmand Kevin Federline. Fejden handler om hvorvidt deres fælles sønner Sean Preston, 16, og Jayden James, 15, har lyst til at se deres mor eller ej.

Det hele startede i august, da Kevin Federline fortalte til Daily Mail, at sønnerne undgik deres mor og ikke havde set hende i flere måneder. De deltog heller ikke i Britney Spears og hendes nye mand, Sam Asgharis, bryllup.

Grunden skulle være, at drengene gerne ville undgå alt det drama, der omringer deres mor. Samtidig har de været trætte af hendes opførsel på det seneste. Især på de sociale medier, hvor hun blandt andet har postet topløse billeder m.m.

Dette ville Britney Spears dog ikke finde sig i, og derfor gik hun til modangreb på de sociale medier. Stjernen lavede i august et opslag på Instagram, som nu er slettet, hvor hun anklagede sine sønner for at 'forlade hende', og for 'at være ondskabsfulde'.

Og nu taler den yngste søn Jayden James ud i et interview med dokumentaristen Daphne Barak. Det skriver Daily Mail.

Han fortæller blandt andet, at der 'ingen had' er mellem sønnerne og deres mor, men at det 'vil tage lang tid og mange kræfter' at reparere deres ødelagte forhold.

'Jeg tror 100 procent på, at dette kan fikses ... Jeg vil bare gerne have, hun får det bedre mentalt. Når hun får det bedre, vil jeg gerne se hende igen.'

Britney Spears med hendes tø sønner Jayden James og Sean Preston i 2013. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

Ville ikke til bryllup

De to sønner har altså i længere tid undgået kontakten til deres mor, og derfor deltog de heller ikke i Britney Spears bryllup 9. juni i år, hvor hun blev gift med den 28-årige model Sam Asghari.

Dette kommenterer Jayden James også på. Han siger blandt andet, at det ville have været upassende at dukke op.

'På daværende tidspunkt var det bare ikke et godt tidspunkt at deltage på. Jeg siger ikke, at jeg ikke er glad på deres vegne, men hun inviterede ikke hele familien, og hvis det kun var mig og Preston, som var taget med, så kan jeg ikke se, hvordan den situation skulle have sluttet godt.'

De er ikke manipulerende

Sidste år kørte sagen om Britney Spears' værgemål, som hun havde været underlagt i 13 år efter hendes nedsmeltning i slut 00'erne. I de 13 år var det hendes far, Jamie Spears, som tog sig af hendes økonomi som blandt andet indebar en formue på 60 millioner dollars.

Det kom frem under retssagen, at Britney Spears ikke havde følt sig ordentligt behandlet af hendes familie under værgemålet, og at hun havde følt sig fanget. I slut september 2021 afgjorde retten i Los Angeles at værgemålet skulle ophøre.

Britney Spears har sidenhen mistet kontakten til sine forældre Jamie og Lynne Spears samt hendes søskende Jamie og Bryan.

Jayden James mener også, at værgemålet havde sine fejl og varede for længe, men han deler ikke sin mors opfattelse af hans bedsteforældre og onkler.

'Min bedstefar fortjener ikke alt den hate, han får.'

'De er ikke dårlige mennesker. De ved, hvad vi går igennem lige nu. De vil have, at vores fremtid skal være, hvad vi vil have den skal være. De vil bare passe på os. Memaw (amerikansk slang for mormor, Red.) og onkel Bryan er en god del af vores liv. De har lært mig at håndtere tingene.'

