Kan du kende ham? Helt vild forvandling

Det er umuligt at se det, hvis man ikke ved det.

Men den er god nok. Det ER Bradley Cooper, der gemmer sig bag den tomme-tykke sminke i rollen som den legendariske Broadway-komponist Leonard Bernstein i den kommende Netflix-serie 'Maestro'.

Den 47-årige Hollywood-stjerne har inden optagelserne gennemgået en sand forvandling i makeuppen, der gør ham fuldstændig uigenkendelig.

Og der var formentlig ikke mange, der kunne genkende verdensstjernen, da han i sidste uge lavede optagelser til serien i Central Park i New York.

Det er svært at forestille sig, at manden inde bag sminken og kostumerne er den samme, som vi kender fra 'A Star is Born'. Skuespillerens brune lokker er blevet grå, og Coopers ansigt fremstår meget smallere end det plejer.

Bradley Cooper som vi kender ham. Foto: Ritzau Scanpix

Chefen for de globale produktioner på Netflix, Scott Stuber, har da også tidligere sagt til Variety, at der er blevet gået til den i sminkerummet.

- Vi har arbejdet meget med sminken. Vi har arbejdet meget med stemmen. Jeg er så imponeret over at se nogen så fokuseret på at skabe en historie, der betyder så meget for ham.

I rollen som Leonard Bernstein, der er manden bag blandt andet 'West Side Story', spiller Bradley Cooper over for Carey Mulligan, der har rollen som Bernsteins hustru, Felicia Montealegre.

Læs også: 27 anbefalinger: Det skal du streame i ferien

Bradley Cooper og Carey Mulligan. Foto: Getty Images

Udover at spille hovedrollen er det også Bradley Cooper, der instruerer serien. Det var oprindeligt planen, at Steven Spielberg skulle have siddet i instruktørstolen, men efter Coopers succes med at instruere 'A Star is Born', sikrede han sig den tjans.

Det ventes, at 'Maestro' får premiere i 2023.

Der er tidligere sluppet billeder ud fra optagelserne. Dengang var Cooper sminket som en ældre udgave af komponisten. Foto: Netflix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Man skal have jord i hovedet for at melde sig til 'Ex on the beach' mener én af årets deltagere. Hør mere i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.