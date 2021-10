Kan du kende hende? Tidligere Bond-babe i vild forvandling

Skuespilleren Halle Berry er ikke til at kende, efter at hun har gennemgået en heftig make-over i en ny film

Den normalt så glamourøse Hollywood-stjerne er stort set ikke til at kende i traileren til den nye Netflix film 'Bruised'.

'Bruised' er et sportsdrama, hvor Halle Berry spiller en tidligere MMA-mester (Mixed Martial Arts, red.), der har ramt bunden i livet og nu kæmper for at finde tilbage til fordoms styrke og gøre comeback i ringen.

Dreadlocks, blå-mærker og blod er, hvad der kendetegner Halle Berry i filmen. Foto: Netflix

Begejstrede fans

Efter traileren til filmen blev udgivet, var mange fans i chok over skuespillerens vilde udseende.

'Hun er 55 år! Det, synes jeg stadig, er vildt at tænke på', skrev en fan.

'Godt at se en Bond-pige, der stadig sparker røv!', skrev en anden fan.

Flere af kommentarerne i kommentarsporet er også rettet mod Valentina Shevchenko, der er professionel MMA-atlet, som medvirker i filmen.

Halle Berry vandt i 2002 en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i filmen 'Monster's Ball'. Foto: Ritzau Scanpix

Voldsomme skader

Under optagelserne til den nye film kom Halle Berry til skade flere gange.

Skuespilleren brækkede angiveligt flere ribben, da de voldelige kampscener skulle skydes, men i følge stuntkoordinatoren var det ikke noget, der stoppede Halle Berry.

- Det var nogen ret voldsomme skader, men det var bare hendes intensitet. Jeg har arbejdet med utallige skuespillere, og jeg har stort set aldrig set nogen med den arbejdsmoral, som Halle Berry havde, fortalte Eric Brown til Entertainment Weekly.

Filmen 'Bruised', som Halle Berry i øvrigt selv har instrueret, har premiere på amerikansk Netflix 24. november.

Hvornår den kommer til Danmark er i skrivende stund uvist.

Halle Berry var med i filmen 'Die Another Day' tilbage i 2002, og siden hendes optræden har der været en række nye Bond-babes, der har pyntet 'Agent-007' filmene. Du kan læse alt om de nye 'Bond-babes' her.