Kan ikke se det ske

Siden 2014 har Cameron Diaz holdt pause fra skuespillet, og selvom hun ikke udelukker at vende tilbage, skal man nok ikke sætte næsen op efter det

Det er syv år siden, at skuespiller Cameron Diaz sidst var på det store lærred, og hun regner ikke med, at det kommer til at ændre sig foreløbigt.

Det fortæller skuespilleren i radioprogrammet 'Quarantined With Bruce' ifølge CNN.

'Vil jeg nogensinde være med i en film igen? Jeg ved det ikke. Jeg har igen idé. Måske. Aldrig sig aldrig,' lyder det mystisk fra 'Charlie's Angels'-skuespilleren.

Blachman i opråb: Slip ungdommen fri NU

Fokus på at være mor

Cameron Diaz er gift med forsangeren fra Good Charlotte, Benji Madden. De har sammen deres etårige datter, Raddix. Rollen som mor passer ikke særligt godt med at være på et filmset, mener Cameron Diaz.

'Jeg kunne ikke forestille mig, hvor jeg er nu som mor, at være på et filmset, hvor jeg skal være væk fra mit barn 14-16 timer hver dag.' siger hun ifølge CNN.

I opråb: Derfor deler jeg billederne

Organisk vinmærke

Cameron Diaz, der er kendt fra film som 'Vanilla Sky', 'Charlie's Angels' og 'Vild med Mary', har nu skiftet spor, og i dag arbejder hun med sit nystartet, organiske vinmærke, Avaline.

'Avaline er det eneste arbejde, jeg laver, udover at være hustru og mor, som der har været den mest tilfredsstillende del af mit liv,' fortæller den 48-årige - måske tidligere - skuespiller.

Cameron Diaz nåede i løbet af sin karriere at blive nomineret til hele fire Golden Globe-priser.

Den sidste film Cameron Diaz medvirkede i, var filmatiseringen af Annie, fra 2014. Her ses hun på den røde løber, til premieren af filmen.

Familietragedie, ocd og Playboy: Verdensstjernens vilde fortid