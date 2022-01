Kan score svimlende millionbeløb

Richard Gere er klar til at sige farvel til Pound Ridge-bydelen i New York, efter han for et års tid siden købte et nyt hus i staten.

Skuespilleren, der især er kendt for sin hovedrolle i 'Pretty Woman', har i hvert fald sat hjemmet til salg for 28 millioner dollar. Hvis man omregner det til danske kroner, betyder det, at den kommende ejer skal betale 185 millioner kroner for huset.

Det skriver flere medier - heriblandt New York Post.

Richard Gere købte grunden i 1986 og har siden bygget lidt af en luksusvilla på stedet. Dengang betalte han 1,51 millioner dollar, hvilket svarer til 9,98 millioner kroner.

Det vides ikke, hvor meget det har kostet for ham at bygge hjemmet, men mon ikke der kan vente ham lidt af en gevinst - i hvert fald hvis han får den pris, han drømmer om.

For den store millionsum får den kommende ejer dog også masser af plads at boltre sig på. Den idyliske grund er på svimlende 194.000 kvadratmeter - heriblandt 174.000 kvadratmeter fredet naturområde. Grunden har i alt fem bygninger plus hestestalde og pool. Selve hjemmet er på 1000 kvadratmeter.

Du kan se huset her.