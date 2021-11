Kanye: 'Gud vil bringe os sammen igen'

Kanye West deler et gammelt billede af ham og ekskonen Kim Kardashian, der kysser

Det kan være svært at give slip på den person, man engang delte livet med. Det er Kanye West et godt eksempel på.

Rapperen delte således fredag et sort-hvid billede på sin Instagram-profil, hvor han og Kim Kardashian kysser hinanden på en ørkenklippe.

Det skriver Hollywood Life.

Selvom den 44-årige verdensstjerne ikke havde skrevet en tekst til det romantiske billede, var formålet ikke til at tage fejl af, da han taggede sin ekskone på et skærmbillede af en nyhed fra TMZ med overskriften: 'Kanye West siger, at Gud vil bringe ham og Kim tilbage sammen.'

Billedet, der oprindelig blev delt af Kim Kardashian tilbage i 2019, blev dog senere slettet af ukendte årsager.

Vil finde sammen igen

Opslaget kommer blot to dage efter Kanyes optræden på Skid Row i Los Angeles, hvor han krængede sit hjerte ud om forholdet til Kim - og hvorfor han netop tror, at Gud vil forene de to igen.

'Jeg forsøger at udtrykke dette på den mest fornuftige måde, den mest rolige måde som muligt, men jeg er nødt til at vende hjem igen,' sagde rapperen.

Selvom Kanye West drømmer om at finde sammen med sin ekskone igen, tyder noget på, at det forbliver en drøm.

Den 41-årige realitystjerne og forretningskvinde Kim Kardashian ser nemlig ud til at være kommet over bruddet med Kanye, efter hun er blevet set hånd i hånd med den 28-årige komiker Pete Davidson.

Kim Kardashian søgte om skilsmisse fra Kanye West i februar 2021 efter næsten syv års ægteskab. Eksparret har fire børn sammen.