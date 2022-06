Kanye West raser mod dansk direktør: 'Jeg finder mig ikke i det!'

Verdensstjernen beskylder Adidas og tøjgigantens danske CEO for med deres Adilette 22-klipklappere at have kopieret hans populære Yeezy-sandaler, der ellers i forvejen er produceret i et samarbejde med Adidas selv

'De repræsenterer den manglende respekt, magthavere har over for talent'.

Sådan skrev en rasende Kanye West, der i nyere tid også bare går under navnet 'Ye', i går i et nu slettet opslag på sin Instagram-profil om den tyske gigant Adidas' nye sandaler ved navn Adilette 22.

Adilette 22 kom på markedet i maj i år, og sandalerne blev kort efter totalt udsolgt på Adidas' hjemmeside, hvilket de har været siden. Med andre ord: En gigantisk succes.

Men hvorfor så al den ballade?

Jo, Kanye West mener, at Adilette 22 nærmest er en kopi af hans egen sandal-serie Yeezy Slides, der pudsigt nok også er produceret af Adidas, men som Adidas i modsætning til Adilette 22 ikke selv ejer rettighederne til.

Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX/Ritzau Scanpix

Kanye West lancerede således sin første Yeezy-kollektion med Adidas i 2015, hvorefter Yeezy Slides kom til 2019. Trods partnerskabet med Adidas bevarer Kanye West 100 procents ejerskab af sit brand, samtidig med at han har fuld kreativ kontrol over produkterne.

Tøjgigantens Adilette 22-sandaler koster omkring 380 kroner, og minder både i farve og stil en hel del om de ultrapopulære Yeezy-modeller, der koster omkring 100 kroner mere.

Er der noget om snakken? Har Adidas forsøgt at lukrere på et i forvejen frodigt samarbejde ved at lancere en 'fattigmandsudgave' af Kanye Wests guldkalv?

Døm selv:

'Det er en fake Yeezy'

I den forbindelse raser Kanye West mod den danske CEO for Adidas, Kasper Rørsted.

'Til Kasper: Jeg finder mig ikke længere i denne åbenlyse kopiering. Til alle i sneakers-kulturen. Til alle, der spiller bold. Til alle rappere. Eller endda hvis du arbejder i butik: Dette er til alle, der gerne vil udtrykke sig, men føler, de ikke kan - af frygt for at miste sin kontrakt eller af frygt for at blive kaldt skør', skrev Kanye lidt kryptisk i sit opslag.

Han fortsatte:

'Disse sandaler er en fake Yeezy lavet af Adidas selv. Jeg vil ikke tale med DC omkring dette. Kasper - kom og tal med mig. Glædelig mandag'.

Med 'DC' mener rapperen Daniel Cherry III, som West oprindeligt arbejdede sammen med omkring en kampagne i forbindelse med Nike Air Force 1 sneakers 25 års jubilæum, men som i januar 2022 blev hyret af Adidas som Senior Vicepræsident og General Manager.

Det vil Kanye dog ikke lade sig nøje med, og går altså efter at få den danske topdirektør i tale.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Adidas, hvor Kasper Rørsted i 2016 blev udnævnt til administrerende direktør, eller fra Kasper Rørsted selv, men har ikke modtaget noget svar i skrivende stund.