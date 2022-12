Kanye West smider bombe: Kim var mig utro

Rapperen Ye nåede lige at beskylde sin ekskone, Kim Kardashian, for at være ham utro med en basketball-spiller. Og så lukkede Twitter hans konto

Kanye West, eller bare 'Ye', burde efterhånden overveje en karriere som Formel1-kører.

For med antisemitiske kommentarer i øst og vest, Hitler-hyldester, opfordringer til vold og senest suspendering fra Twitter har den verdenskendte rapper mildest talt fart på.

Og i sin Twitter-rus nåede Ye da også lige at rette pistolerne mod ekskonen og verdensstjernen Kim Kardashian, som han i et nu utilgængeligt Twitter-opslag beskyldte for at have været ham utro med basketball-spilleren Chris Paul, der spiller i NBA med Phoenix Suns.

'Lad os smadre et sidste vindue, inden vi smutter herfra. Jeg fangede denne fyr med Kim. Godnat', skrev Ye på Twitter til et billede af Chris Paul.

Det skriver en række medier, herunder SE og HØR og Page Six, der har fanget et screenshot af tweetet, inden kontoen forsvandt.

Hverken Paul eller Kardashian har reageret på anklagen, skriver SE og HØR. Chris Paul har siden 2011 været gift med Jada Crawley og har to børn.

Angiveligt et screenshot fra Page Six af Ye's tweet med beskyldninger om utroskab. Foto: Twitter/Kanye West

Svastika og davidsstjerne

Ye's seneste udskejelser startede, da han torsdag gæstede den kontroversielle tv-vært Alex Jones i programmet 'InfoWars', hvor han iført en sort maske kastede om sig med antisemitiske udtalelser og hyldende ord om Adolf Hitler.

- Jeg elsker jøder. Men jeg elsker også nazister, siger Ye blandt meget meget andet i videoen, der lod til nærmest at chokere selveste Alex Jones, der blandt andet er kendt for sin stærkt højreorienterede og konspiratoriske facon.

Herefter tog han hjem og fortsatte sit 'rant' på Twitter, blandt andet med beskyldningen om utroskab, men også med et billede af et svastika og en Davidsstjerne kombineret, skriver The Washington Post.

Herunder kan du se et screenshot, som mediet Pop Base har taget af det nazistisk-jødiske opslag:

Kort efter valgte Twitter-ejeren Elon Musk at suspendere Ye's konto på grund af 'tilskyndelse til vold'. Det skete, efter en bruger havde bedt Musk om at 'fixe' Ye.

Det er stadig uklart, præcis hvilket opslag, der fik bægeret til at flyde over. Ifølge The Washington Post er det nemlig usandsynligt, at svastika-tweetet har overtrådt Twitters regler om tilskyndelse til vold - men at det tydeligt overskrider reglerne for hadefuldt indhold.

Tilbage i oktober blev Ye ligeledes udelukket fra Twitter på grund af antisemitiske udtalelser. Han blev dog en måned efter lukket ind i varmen igen af Elon Musk.

Men med den nye udvikling blev det alligevel lidt for varmt for Twitter-milliardæren.

