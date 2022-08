Kardashian-eks i vildt biluheld

Den amerikansk tv-kendis Scott Disick var søndag i et biluheld i Calabasas, Californien.

I uheldet væltede hans Lamborghini rundt på siden.

Det var TMZ, som skrev historien om Scott Disicks biluheld, og de delte samtidig også billeder af ulykken. Et af dem postede de i et Twitter opslag.

Scott Disick har dannet par med Kourtney Kardashian, som er den ældste søster i Kardashian-klanen. De to dannede par i ni år, og har tre børn sammen, Mason, Penelope og Reign. Han har også været en fast del af castet i reality-serien 'The Kardashians'.

Ville ikke have hjælp

TMZ skriver, at politiet kan oplyse, at Scott Disick endte i biluheldet søndag, og det var altså her at bilen flippede om på siden. Det er ikke lykkedes politiet at lokalisere præcist, hvor på vejen uheldet skete, men de har bekræftet at der ikke var andre biler involveret i ulykken.

Annonce:

Scott Disick var heldigvis alene i bilen, da ulykken skete.

Scott Disick skulle, trods uheldets vilde fremtoning, efter sigende have sluppet derfra med små skrammer blandt andet et mindre sår i hovedet. Han skulle derudover have sagt nej til hjælp, da paramedicinerne ankom, i følge TMZ's kilder.

Myndighederne er ikke helt sikre på, hvordan bilen er flippet om på siden, men de mener, at farten kan have været en faktor i sådan en ulykke.

Bilen er nu fjernet fra vejen.

Vild fortid

Scott Disick har, grundt hans medvirken i 'The Kardashians', både været populær og upopulær blandt Kardashian-fans verden over.

Mange elsker hans store personlighed og sjove gimmicks. Eksempelvis er han kendt for sine pranks mod sin tidligere svigermor, Kris Jenner, som han ofte udfører sammen med Khloe Kardashian.

Annonce:

Men han har på den anden side også modtaget en del kritik. Han har både været i modvind grundet hans utroskab overfor Kourtney Kardashian, men også for sit alkoholmisbrug, som reality-serien har været med til at belyse.

Der er dog ingen tegn på, at alkohol var indblandet i ulykken.

Hvis du interesserer dig for Kardashian familien så læs også: Se de vilde billeder: Kardashian-familiens forvandling