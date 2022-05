Kardashian går kalorieamok

For at kunne få sin krop ned i Marilyn Monroes famøse kjole, måtte Kim Kardashian holde sig fra sukker og kalorier i en måned. I går efter Met Galaen fejrede hun sit vægttab ved at gå amok i kalorier

Som forberedelse til dette års Met Gala måtte Kim Kardashian tabe sig 16 pounds - eller omkring syv kilo - for at kunne passe Marilyn Monroes famøse kjole.

For at smide kiloene måtte Kim Kardashian undgå sukker og kalorier i en måned op til gallaen.

I går efter Met Galaen kunne hun så fejre den succesfulde rødløberentre ved at gå amok i kalorieland.

På hendes Instagram-story kunne man se et rum fyldt af kasser med pizza og donuts.

'Ok venner, så efter the Met er jeg megasulten, og mine yndlingsdonuts i hele verden er disse minidonuts', sagde hun på sin Instagram, mens der blev panoreret rundt mellem de forskellige lækkerier.

34 millioner danske kroner

Kim Kardashian var den sidste til at træde frem på den røde løber og vise sin kjole frem, og alle blev mundlamme, da de så hendes outfit.

Kim Kardashian med kæresten Pete Davidson til gallaen i går. Foto: Ritzau Scanpix / Angela Weiss

41-årige Kardashian mødte op til Met Gala iført Marilyn Monroes ikoniske kjole, som Marilyn Monroe bar til sin optræden for John F. Kennedy tilbage i 1962.

Oprindeligt blev den solgt i 1962 for 140.000 dollars, hvilket svarer til cirka en million danske kroner. I 2016 blev kjolen købt af Ripleys Believe It or Not! for hele 4,81 millioner dollars, hvilket svarer til cirka 34 millioner danske kroner.

Kim Kardashian har i noget tid hentydet til sine fans, at hun ville bære en legendarisk kjole. Blandt andet har hun sagt, at hendes Met-kjole ikke kunne skræddersys, og det gav et hint om, at det var en speciel genbrugskjole.

Hun fortæller også i et interview med magasinet Vogue, at det tog 14 timer at farve hendes naturlige mørke hår for at få den smukke blonde farve, som matchede til kjolen.