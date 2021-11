Kastede op efter sex

Will Smith fortæller i sin nye bog, at han blev fysisk dårlig efter sex, da han som ung forsøgte at komme sig over sine kærestesorger

Da 53-årige Will Smith fik sit hjerte knust for første gang, forsøgte han at hele det ved at have sex med så mange forskellige kvinder som muligt.

Men det blev alligevel for meget af det gode for skuespilleren, der i sin nye selvbiografi afslører, at han forvandlede sig til en sexkarl, efter hans første kæreste, Melanie Parker, var ham utro.

Den unge Will Smith havde til sidst så meget sex, at han enten kastede op eller fik brækfornemmelser, hver gang han fik orgasmer.

Det skriver flere medier, heriblandt Pagesix og Mirror.

Blev værre

'Jeg havde desperat brug for lindring, men der er ingen medicin for hjertesorger. Jeg søgte mod alternative midler som shopping og en masse sex', skriver skuespilleren i sin bog.

Men den nye livsstil endte altså med at forværre det hele.

'Indtil da havde jeg kun haft sex med en anden kvinde udover Melaine, men jeg forvandlede mig til en 'Ghetto Hyæne'', skriver Will Smith og fortsætter:

'Jeg havde sex med så mange kvinder, og det var så langt væk fra, hvem jeg var som person, så til sidst udviklede jeg en psykomatisk reaktion på at få en orgasme'.

Fortsatte jagten

Men på trods af den voldsomme reaktion, så fortsatte skuespilleren sine eskapader i håbet om at finde den eneste ene.

Bogen 'Will' udkom i starten af november, og det tyder på, at der ikke er sparet på de saftige historier.

Han er i dag gift med 50-årige Jada Pinkett Smith, som han lever i et åbent forhold med.