Kendis-designer i shitstorm: 'Du nasser på din fars berømmelse'

Designeren Stella McCartney er i røget i unåde hos mange Beatles-fans efter lanceringen af sin seneste kollektion.

Det var 25. november, at Stella Mccartney , designer og datter af Paul McCartney, lancerede en ny Beatles-inspireret unisex-tøjkollektion med navnet Get Back.

Ganske pudsigt præcis samme dag, som Peter Jacksons Beatles-dokumentar havde premiere på Disney+ . - og som sørme bærer titlen 'Get Back',

SIden har flere Beatles-fan på sociale medier og i britiske presse givet udtryk for, at det er lidt for smart.

Ikke for almindelige mennesker

De beskylder den 50-årige designer, for at forsøge at spinde guld ved på sin fars berømmelse, skriver flere britiske medier, blandt andre Mirror og The Sun og The Sun.

Det koster mange tusinde kroner at få fingre fingre i sådan en T-shirt eller sweatshirt. Foto: Stella McCartney via Bestimage/Ritzau Scanpix

Her harcelerer de også over priserne på hendes kreationer. Man skal nemlig i den grad til lommerne for at få fingrene i et stykke Stella McCartney-design.

Billigst i den nye kollektion er par sokker, med en pris-seddel på 70 britiske pund - svarende til 610 danske kroner. En farvestrålende sweatshirt koster 450 pund (3924 kroner) , mens en frakke står i 1495 pund ( lige godt 13.000 kroner). Og så kan mange godt føle sig økonomisk klædt at til skindet.

- At Stella McCartney sælger Beatles-merchandis til absurd høje priser, er faktisk ganske sjovt. Men det holder op med at være sjovt, nu hvor jeg har indset, at jeg vil havde denne cardigan til 995 pund,skriver en, mens en anden spørger:

- Hvordan har vi sande Beatles-fans råd til det?