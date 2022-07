Kendis-søn anholdt

Sangeren Declyn Lauper er blevet anholdt for at sidde i en stjålet bil

En ulykke kommer sjældent alene.

Cindy Laupers søn, Declyn Lauper, tiltrak politiet, da han holdt ulovligt parkeret med en Mercedes.

Den 24-årige Declyn Lauper befandt sig på førersædet, da politiet fandt ham. Men ikke nok med, at han holdt ulovligt parkeret, så kunne politiet anholde ham for at bryde loven.

Det viser sig nemlig, at den Mercedes, Declyn Lauper sad i, blev stjålet for to år siden. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Declyn Lauper blev anholdt på stedet og blev taget med til politistationen. Han blev løsladt kort efter anholdelsen. Nu venter han på, at han skal for retten, hvor sagen skal afgøres.

Foto Ritzau Scanpix/Charles Sykes

