Kendisadvokat: Det kan blive grimt

Kim Kardashians skilsmisseadvokat, Laura Wasser, er klar i spyttet: Når det handler om skilsmisse, så forvent at det kan blive grimt.

Det siger hun i et nyt interview med The Sunday Times, der har sat fokus på kendisadvokaten, der udover Kim Kardashian også har haft navne som Angelina Jolie, Britney Spears, Johnny Depp, Christina Aguilera og Heidi Klum i sin stald.

Medie: Kim Kardashian har søgt om at blive skilt fra Kanye West

I interviewet understreger Wasser, som ifølge internationale medier indgav skilsmissepapirerne på vegne af 40-årige Kim Kardashian, at man ikke kan forvente, at folk vil opføre sig ordentligt blot, fordi de er kendte.

- Du tager, hvad der sker med disse mennesker, med et gran salt, fordi de gennemgår det sværeste, de nogensinde har oplevet. Du kan ikke forvente, at de opfører sig eksemplarisk, siger Kim Kardashians advokat, der udtaler sig i generelle vendinger.

Laura Wasser repræsenterer Kim Kardashian i skilsmissen. Foto: Ritzau Scanpix

Det var også Laura Wasser, der repræsenterede Kim Kardashian, da hendes ægteskab med Kris Humphries gik i vasken efter 72 dage.

- Jeg har repræsenteret familien i årevis, de er dejlige og vidunderlige at arbejde sammen med, siger hun.

Kanye West og Kim Kardashian skal skilles efter knap syv års ægteskab. Foto: Ritzau Scanpix

Wasser har selv oplevet at blive skilt, og hun mener på den baggrund ikke, at der er forskel på helt almindelige, anonyme mennesker og de største kendisser.

- Skilsmisse udligner den forskel, der måtte være. Du er bange, sønderknust, vred. Du føler dig måske skyldig, for hvad var det, jeg gjorde galt? Du føler dig som en fiasko, siger skilsmisseadvokaten.

Sent fredag kom det frem, at Kim Kardashian har søgt om at blive skilt fra Kanye West efter knap syv års ægteskab. Det oplyste en unavngiven talsperson fra en domstol i Los Angeles over for nyhedsbureauet AP.

Kendisparret skulle være enige om delt forældremyndighed over deres fire børn. De har endnu ikke selv kommenteret skilsmissen.