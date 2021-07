Kendisbørn er blevet kærester

De to skuespillere, Eddie Murphy og Martin Lawrence, der også er venner privat, kommer nok til at se en del mere til hinanden i fremtiden.

Eddie Murhpys ældste søn, Eric Murphy, og Martin Lawrence ældste datter, Jasmin Lawerence, er nemlig blevet kærester.

Det skriver flere medier blandt andre Page Six og People.

Lørdag gjorde 25-årige Jasmin Lawrence selv forholdet officielt med et billede på Instagram i anledningen af kærestens 32års fødselsdag.

- Tillykke min elskede. Jeg er så taknemmelig for at have mødt dig, elske dig og at have dig ved min side. Skål for mange flere velsignelser, grin og smukke minder, skriver hun i opslaget.

Et par uger forinden havde Eric Murphy selv erklæret sin kærlighed til Lawrence i sit eget Instagram-opslag.

Det vides ikke, hvordan turtelduerne har mødt hinanden. Men de to fædre har været venner i årevis, og har blandet andet arbejdet sammen i filmene 'Boomerang' fra 1992 og 'Life' fra 1999.