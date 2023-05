Kendisdatter anholdt på Ibiza: Her er dommen

Hendes ven fik fire år i spjældet - muligvis betinget - mens modellen og smykkedesigeren kan nøjes med at skulle til lommerne, efter at hun og en ven kom i klammeri med ordensmagten på festøen

Model og smykkedesigner Jade Jagger blev torsdag anholdt på den spanske ferieø Ibiza efter angiveligt at have overfaldet flere politibetjente.

Ifølge nyhedsbureauet var 51-årige Jade Jagger, som er datter af The Rolling Stones-forsanger Mick Jagger, i selskab med en mand på en restaurant i Ibiza Town.

Her opførte manden sig angiveligt aggressivt over for tjenerne, som smed dem ud og tilkaldte politiet. Da politiet ankom til stedet, modsatte manden sig anholdelse, og Jade Jagger gik til angreb mod betjentene, som hun kradsede og slog, skrev Reuters tidligt fredag.

Senere fredag faldt straffen.

I en høring iindvilligede Jagger i at betale bøder på 1200 euro svarende til 11.250 danske kroner for at modsætte sig myndigheder.

Derudover skal hun betale 200 euro svarende til 1500 kroner for at have forårsaget mindre skader, samt 800 euro lig med 6000 danske kroner i erstatning til politibetjenten, hun overfaldt, har en spansk domstol slået fast.

Det er en samlet bøde på 19.000 danske kroner.

Jade Jagger (billedet= er datter af Mick Jagger og menneskerettighedsaktivist Bianca Jagger, som han var gift med fra 1971 til 1978. Her ses hun i 2017. Foto: Ritzau Scanpix

Fire måneder

Manden, som Jagger var sammen med, fik en noget hårdere straf. Personen, som blot tituleres AW i udenlandske medier, skal fire måneder i spjældet for overfald og vold - muligvis betingret.

I landet mod syd gøres straffe på under to års fængsel således generelt betinget, hvis den tiltalte ikke tidligere er dømt for kriminalitet.

Mick Jagger har i alt otte børn med fire forskellige kvinder.