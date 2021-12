Kendisdatter i bizart ritual

Michael Jacksons datter, Paris Jackson, vækker endnu engang opsigt på det sociale medie Instagram, hvor hun deler kontroversielle billeder af sig selv med sine knap fire millioner følgere.

Det skriver Daily Mail.

'Bader i kærlighed, renhed og søsterskab'.

Sådan lyder det i et af de seneste opslag, hvor popkongens datter deltager i et ritual sammen med sine veninder - uden en trevl på kroppen og med armene rakt i vejret, mens hun sidder på græsset på sine knæ. Her sidder desuden andre kvinder i en cirkel, som er omringet af levende lys for at hylde fuldmånen, der står i Vædderens tegn.

23-årige Paris Jackson delte også en række andre billeder, hvor et af dem blandt andet viser adskillige genstande, som er placeret på en bakke i midten af kvindegruppen.



'Den dybe kærlighed, jeg har til mine kvinder, kan ikke beskrives,' lyder det i et af Paris Jacksons oplsag.

'En uforglemmelig nat med min kreds under fuldmånen. At bade i fortryllet månevand med sine søstre er vigtigt,' skriver hun til et andet.

Paris er som nævnt datter af legenden Michael Jackson og har selv valgt at gå i sin fars fodspor, idet hun forsøger at slå igennem som sangerinde. Derudover arbejder hun som model.