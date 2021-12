Kendisdatter i fræk billedserie

Lourdes Leon er blevet 25 år og vil ikke stå tilbage for sin mor, Madonna, så nu har hun også fået taget nogle halvt afklædte fotos. Se dem alle nede i artiklen

Det er ikke mere end tre uger siden, Madonna lagde en afklædt billedserie op på sin Instagram-profil, hvor hun næsten nøgen og med bare bryster slangede sig på, under og ved siden af en seng hjemme i privaten.

Billederne gik viralt - dels fordi Madonna fik billederne censureret bort af Instagram, hvorefter hun lagde dem op igen med hjerter over brystvorterne, dels fordi det er et sjældent syn at se en 64-årig føre sig frem uden en trevl på kroppen.

Men hendes 25-årige datter Lourdes Leon, der i daglig tale også går under kælenavnet 'Lola', er ikke bleg for at gå sin verdenskendte mor i bedene.

Inspireret af 90'erne

Hun pryder således januar-udgaven af internetmagasinet PAPER, der allerede nu kan opleves, hvor hun leverer en 90'er-inspireret billedserie, der godt nok ikke er helt så afklædt som sin mors ditto, men dog i den absolut frække afdeling.

Dem, der husker netop 90'erne og start 00'erne, vil mindes lille søde Lourde som snydt ud af næsen på Madonna og næsten altid ved sin mors side.

Nu er hun blevet voksen og selvstændig, men man kan stadig sagtens se, at hun ligner sit moderlige ophav en hel del både på den ene eller anden måde - ikke mindst hvad angår den ringe blufærdighed.

Madonna med datteren Lourde, da denne var otte år i 2002. Nu er hun 25 - og i fuld gang med en karriere som danser, koreograf og model. Foto: Ritzau Scanpix

Sådan har det ikke altid været. Lourde Leon, som Madonna fik med fitnessinstruktøren Carlos Leon i 1996, har i størstedelen af sit liv været meget privat anlagt. Men nu er det slut med at gemme sig.

Marc Jacobs og Swarovski

Det fortæller hun blandt andet om i et interview, der hører til billederne, og som er foretaget af Lourdes' gode ven Raul Lopez.

Lourdes har siden barnsben været danser, og er i dag både en god performer, men især en anerkendt koreograf, der bl.a. har arbejdet for Adidas og Stella McCartney.

Derudover er hun også model og er netop blev annonceret som nyt ansigt hos Swarovski, ligesom hun har været i kampagner for Marc Jacobs, Mugler og Barragán.

Det er dog ikke kun PAPER-magazine, der bringer Lourdes' pikante billeder. Hun har også selv lagt flere af slagsen op op sin egen Instagram-profil.

Du kan se mange flere billeder af Lourde Leon herunder.