Kendisdatter jubler: - Jeg er så lykkelig

Man har ikke hørt meget til den amerikanske sangerinde Kelly Osbourne de seneste måneder. Og nu fortæller hun hvorfor.

Kelly Osbourne, der er datter af Ozzy Osbourne, er nemlig gravid og venter sit første barn. Den 37-årige sangerinde deler den glædelige nyhed på Instagram.

- Jeg ved, at jeg har været meget stille de seneste måneder, så jeg tænkte, at jeg ville dele med jer alle hvorfor, indleder Kelly Osbourne i opslaget til sine 2.4 millioner følgere og fortsætter:

- Jeg er så lykkelig over at fortælle, at jeg snart skal være mor. At sige, at jeg er glad, dækker det ikke. Jeg er ekstatisk!

Opslaget har taget hendes profil med storm, hvor det i skrivende stund vælter ind med lykønskninger til den 37-årige sangerinde.

'Tillykke mummma', skriver hendes kollega Jessica Ellen Cornish, bedre kendt som Jessie J.

'YAYAYAYAYAYAY!!!!!! Nyheden er ude! Du bliver den bedste mor!! Så glad på dine vegne!! Glæder mig til at møde dit barn', lyder ordene fra den amerikanske tv-vært Ross Mathews.

I starten af året bekræftede Kelly Osbourne, at hun dannede par med den 45-årige Slipknot-stjerne Sid Wilson. Parret kan nu inden længe se frem til at blive forældre.