Kendisdatters vilde fest: Lukket af politiet

En lidt for vild fest resulterede i at politiet var nødt til at stoppe festen hjemme hos Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrows 18-årige datter, Apple Martin, forstår at feste igennem.

En angiveligt lidt for vild fest hjemme hos Gwyneth Paltrow faldt dog ikke i god jord hos kendissens naboer.

Det skriver flere medier heriblandt Page Six og Daily Mail.

- De festede som små rockstjerner, og de lavede så meget larm, at flere naboer var rasende og ringede til politiet, som lukkede festen, har en nabo fortalt til Page Six om kendisdatterens fest sidste lørdag, der tog overhånd.

Tilladelse til at feste

Ikke nok med, at der var klager over støjniveauet, var det ifølge medierne også et spørgsmål om, hvor mange der egentlig var med til festen.

I East Hampton Town, hvor verdensstjernen bor, er der nemlig regler, der gør, at hvis man holder sammenkomster for over 50 mennesker, skal man søge om tilladelse, og sådan en tilladelse var der ikke blevet udstedt.

Byens politi afdeling konkluderede dog på stedet, at der ikke var mere end 50 mennesker, og derfor blev festen kun lukket på grund af larmen, og der blev ikke udstedt en bøde for brud på reglerne.

Gwyneth Paltrow er ellers ikke selv kendt som den store festtøs. Skuespilleren går meget op i sit helbred og driver også firmaet Goop, der er et wellness- og livsstilsbrand.

