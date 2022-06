Kendisfest til Britneys bryllup: Her er alle detaljerne

Om der blev svaret 'I do' eller 'It's Britney, bitch' må være op til den enkeltes fantasi.

Men sikkert og vist er det, at 40-årige Britney Spears natten til fredag dansk tid satte en ring på forholdet til sin kæreste gennem seks år, den 28-årige skuespiller og fitnessmodel Sam Asghari.

Selvom parret ikke selv har meldt noget ud på deres sociale medier endnu, så bekræfter Sam Asgharis manager, at turtelduerne har sagt 'ja tak' til hinanden.

- Jeg er i ekstase over, at denne dag er kommet, og at de er gift. Jeg ved, at han har ønsket det her så længe. Han er så omsorgsfuld og støttende hvert et skridt på vejen', sagde Asgharis manager, Brandon Cohen, til det amerikanske medie People efter bryllupsceremonien.

Omkring 60 gæster deltog i det - i kendisskala - minimalistiske bryllup. Heriblandt stjerner som popdronningen Madonna, realitystjernen Paris Hilton, Hollywood-skuespiller Drew Barrymore og modeskaber Donatella Versace.

Ifølge flere amerikanske medier skal kendisser som Selena Gomez, Kate Hudson og Gwyneth Paltrow også have været på gæstelisten.

Madonna ankommer til brylluppet. Hun og Britney vakte i 2003 stor opsigt, da de snavede på scenen ved MTV's Video Music Awards. De har også sunget duet på Spears-nummeret 'Me Against the Music' ligeledes fra 2003. Foto: Ritzau Scanpix

Britney Spears bar angiveligt en brudekjole fra føromtalte Donatella Versace, da hun gik mod alteret til tonerne af Elvis Presleys 'Can't Help Falling in Love'.

Paris Hilton har på sin Instagram-profil delt billeder af, hvordan hun så ud til Brylluppet.

Det lyserøde bryllupstelt var dekoreret med en kæmpe væg af roser, og i popprinsessens ånd ventede en sand Askepot-karet på parret efter vielsen.

Selvom der endnu ikke er billeder af brudeparret, nåede et par fotografer at fange gommen overskudsagtigt pumpe jern om morgenen inden vielsen.

Det kunne ligne en rekvisit fra sangerindens stort anlagte Las Vegas-shows. Men det er altså bare kareten, der efter brylluppet skulle køre parret lykkeligt videre til deres dages ende. (9Foto: Jope Lele/Ritzau Scanpix

Skandaler stod i kø

Men alt gik ikke efter bogen på Spears' store dag.

Få timer inden ceremonien brød hendes eksmand Jason Alexander ind i sangerindens hjem, hvor bryllupet skulle holdes. Han blev dog arresteret, inden brylluppet gik i gang. Hun har tidligere været gift ganske kortvarigt med Jason Alexander - mere præcist 55 timer i 2004 under en våd tur til Las Vegas - inden hendes hold af jurister hurtigt fik annulleret ægteskabet.

Derudover var det til brylluppet kun Britney Spears bror, Bryan Spears, der deltog fra familien. Britney vil angiveligt ikke have noget at gøre med sin mor, søster og i særdeleshed far.

I 2021 slap sangerinden nemlig endegyldigt ud af det 13 år lange værgemål, hun var underlagt siden 2008.

Britney Spears far, Jamie Spears, kontrollerede hendes økonomi og privatliv i udstrakt grad, inden fans dannede #FreeBritney-bevægelsen, der var med til at kaste lys over skyggesiderne ved ordningen og i sidste ende sikre, at sangerinden blev fri af værgemålet.

Selvom det er sparsomt ved billeder fra Brylluppet, kan man fra luften se, hvor overdådige omgivelser, parret fejrede deres kærlighed i. Foto: Ritzau Scanpix.

Britneys to sønner, 16-årige Sean Preston og 15-årige Jayden James, var heller ikke med til brylluppet. Men deres fars advokat fortæller, at 'selvom drengene ikke vil være til stede, så er Kevin (Federline, sangerindens eksmand, red.) og drengene glade på hendes vegne og ønsker hende og Sam det bedste fremover'.

I april annoncerede Britney Spears og Sam Asghari, at de ventede deres første barn sammen. Men få uger senere måtte de meddele, at stjerne havde aborteret.

Og selvom eksmandens optrin ved brylluppet ikke tyder på det, så kan man håbe, at sangerinden går en velfortjent udramatisk fremtid i møde.