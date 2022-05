Kendiskok frikendt for sexchikane

En kvinde anklagede den kendte kok Mario Batali for at have kysset og raget på hende, mens de tog en selfie på en restaurant i 2017.

Det kom der en straffesag ud af, og tirsdag kunne en dommer afgøre, at kokken altså var uskyldig.

Det skriver The Guardian.



Mario Batali med tidligere førstedame Michelle Obama i 2015. Foto: Ritzau Scanpix / Stefano Rellandini

Verserende civilsag

Batali har været med i flere programmer på den amerikanske kanal Food Network, og i 2017 kunne et madanmeldelsessted afsløre, at der var flere anklager om seksuelle forseelser rettet mod kokken.

Kokken havde angiveligt brugt sin ret til at frasige sig, at det skulle være en jury, der skulle afgøre hans skæbne. Og det var derfor op til dommer James Stanton at vurdere sagen.

Batalis advokat argumenterede for, at hændelsen aldrig havde fundet sted, og at kvinden udelukkende bragte sagen op, fordi der var økonomisk gevinst for hende.

Hele vejen igennem har Batali erklæret sig uskyldig, og det har han nu rettens ord for at være.

Fire andre kvinder

Kvinden, der anmeldte ham, har desuden en verserende civilsag kørende mod ham, hvorigennem hun vil prøve at bevise sin sag og få en erstatning.

Mandag vidnede kvinden, en 32-årig softwareudvikler, og hun fortalte, at hele situationen havde været enormt pinlig for hende. Men hun valgte at stå frem og fortælle sin historie om den grænseoverskridende oplevelse, efter at fire andre kvinder havde gjort det samme.