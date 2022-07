Kendiskrig: Fik delt private beskeder

Sangerinden Doja Cat, der står bag hits som 'Say So', 'Woman' og 'Kiss Me More', er havnet i en halvpinlig situation.

Som så mange andre har hun fulgt med i Netflix-hittet 'Stranger Things', og her er hun faldet for Joseph Quinn, der spiller Eddie Munson i den seneste sæson.

Og hvad gør man så, når man er en stjerne, der hungrer efter en anden stjerne?

Doja Cat tog teten og skrev til Noah Schnapp, der spiller Will Buyers i selvsamme serie for at høre, om han kunne sætte hende i forbindelse med Joseph Quinn.

17-årige Noah Schnapp gik beredvilligt i aktion og sendte sangerinden et link til Joseph Quinns Instagram-profil. Men i samme ombæring delte han også en video af sin chat med Doja Cat i en video på sin TikTok-profil, som han gav titlen 'sultne Doja'.

Men det skulle han ikke have gjort. For Doja Cat lader ikke til at bryde sig om, at hende private skriverier er endt på TikTok, hvor millioner kan kigge med.

Det er Joseph Quinn her, der spiller Eddie Munson i 'Stranger Things', som Doja Cat har kastet sin kærlighed på. Foto: John Nacion/Ritzau Scanpix

Langer ud

På sin egen TikTok-profil gik Doja Cat live og sendte en bredside til den unge skuespiller, som hun til en start undskyldte for med hans alder.

- Når du er så ung, laver du fejl og gør dumme ting. Jeg prøver at være fair. Man siger dumme ting, og fucker ting op. Det er det, der er meningen, så man lærer af sine fejltrin.

Og efter dén blide indledning tager Doja Cat dog fløjlshandskerne af.

- Men, at Noah gjorde det her, at han lagde en privat samtale mellem ham og jeg op, er så ufatteligt socialt uvidende. Det er nærmest slange-agtigt. Og jeg siger ikke det indkapsler hans personlighed. Det kunne jeg ikke forestille mig. Eller måske gør det.

Noah Schnapp har ikke svaret på Doja Cats bemærkninger, men han har dog taget videoen af deres private chat ned fra sin TikTok-profil.

Og så må det desværre stå hen i det uvisse, om Doja Cat og førnævnte Joseph Quinn har fået kontakt.