Kendispar bekræfter hemmeligt brud

Florence Pugh og Zach Braff er ikke længere et par - og faktisk har de ikke været det i et stykke tid.

Det fortæller Florence Pugh i et nyt interview med Harper's Bazaar, hvor hun afslører, at de gik fra hinanden i starten af 2022.

Skuespillerne fandt sammen i 2019 og måtte gentagne gange høre på kritik på grund af aldersforskellen på 21 år. Og netop den kritik er en af grundene til, at de har holdt bruddet hemmeligt.

- Vi har forsøgt at gøre det (gå fra hinanden, red.), uden verden skulle vide det, for det har været et forhold, som alle har haft et mening om. Vi har følt, at det virkelig ville være bedst for os, hvis vi ikke skulle høre på millioner af folk fortælle os, hvor glade de er for, at vi ikke er sammen, siger hun til mediet.

Annonce:

26-årige Pugh, der blandt andet er kendt fra Marvel-filmen 'Black Widow', mødte 47-årige Braff under optagelserne til kortfilmen 'In the Time It Takes to Get There', som han instruerede i 2019.

Florence Pugh spillede sidste år en af de bærende roller i Marvel-filmen 'Black Widow'. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/Ritzau Scanpix

De to fandt sammen og måtte flere gange forsvare den store aldersforskel mellem dem.

- Jeg har altid syntes, det var sjovt, at jeg kan være god nok til, at folk gerne vil se mit arbejde og støtte mit arbejde ved at betale for billetter, og jeg er gammel nok til at være voksen og betale skat ... men jeg er ikke gammel nok til at vide, hvem jeg skal og ikke skal have sex med, har hun tidligere sagt i podcasten 'Sue Perkins: An Hour of So With'.

- Jeg er 24 år, og jeg kan ikke selv vælge, hvem jeg elsker. Der er en grund til, at jeg ikke er sammen med en på min egen alder. Det har ikke virket, sagde hun også dengang.

Zach Braff, der især er kendt som hovedrollen i komedieserien 'Scrubs', har ikke kommenteret på bruddet endnu.