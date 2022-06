Kendispar dømt for svindel: Knust

En jury fandt tidligere på måneden de amerikanske tv-stjerner Todd og Julie Chrisley skyldige i svindel i millionklassen samt skatteunddragelse.

Ægteparret er kendte fra realityserien 'Chrisley Knows Best', som handler om dem selv, og som har kørt i ti sæsoner. Her har de i årevis vist en overdådig livsstil, men nu står det altså klart, at de tilsyneladende har svindlet sig til en stor del af pengene. Det mente juryen i hvert fald.

Indtil nu har parret forholdt sig tavse, men nu åbner Todd Chrisley en smule op.

- Jeg ved, at I alle gerne vil vide hver eneste detalje omkring, hvad der foregår i vores liv, men jeg vil bede jer alle om at respektere, at vi ikke må tale om det på nuværende tidspunkt. Der kommer et tidspunkt, hvor vi vil tale om det hele, siger han ifølge Deadline i parrets podcast, 'Chrisley Confessions'.

Men mens han ikke vil - eller må - tale om selve sagen, sætter han nogle ord på, hvordan han parret har det.

- Vi vil gerne fortælle alle her i dag, at det er en meget trist og hjerteknusende tid for vores familie lige nu. Men vi holder fast i vores tro, og vi stoler på, at Gud vil gøre, hvad han er bedst til. For Gud skaber mirakler, lyder det fra Todd Chrisley.

Dømt for svindel

Parret er dømt for at have forfalsket en række dokumenter og kontoudtog og fået det til at fremstå som om, at de havde flere penge, end de i virkeligheden havde. De forfalskede dokumenter brugte de så til at få banker til at godkende store lån på millioner af dollars, som de brugte til at opretholde deres luksuriøse livsstil.

De har ligeledes begået skatteunddragelse i deres fælles firma, 7C's Productions, i flere år. Det fik de hjælp til af revisoren, hvorfor han altså også er dømt. Da skattemyndighederne slog ned på de manglende skatteindbetalinger, forfalskede Julie Chrisley dokumenter, så det fremstod som om, at firmaet slet ikke tjente penge.

Desuden er de dømt for at have brugt de falske kontoudtog til at leje et hus i Californien, hvor de efter et par måneder bare stoppede med at betale huslejen.

Parret afventer stadig, hvilken straf de får. Det skal afgøres i retten 6. oktober, hvor de risikerer op til 30 års fængsel for svindlen.

De har betalt kaution og slipper indtil da for fængsel. De er dog i husarrest, skriver Deadline.

Parret har tidligere meldt ud via deres advokat, at de anker dommen.