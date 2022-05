Kendispar går fra hinanden: Afviser utroskabsrygter

Det er slut.

Matthew Tyler Vorce og Billie Eilish er gået fra hinanden. Det bekræfter førstnævnte på Instagram, hvor han samtidig afviser rygter om utroskab.

'Ingen har været utro. Forhold slutter. Så simpelt er det. Det er farligt at skabe rygter og LYVE på internettet,' skriver han i en story på Instagram.

30-årige Vorce og 20-årige Eilish blev spottet sammen i april sidste år, men han været forholdsvis private omkring deres forhold.

- Jeg vil helt sikkert gerne holde mine forhold private. Jeg har haft forhold og holdt dem for mig selv, og selv de forhold, jeg har haft, hvor jeg har tilladt verden at se en lille smule, har jeg fortrudt, sagde Billie Eilish for to år siden til Billboard.

For nylig udbrød der så rygter på de sociale medier om, at Matthew Tyler Vorce, som er skuespiller, havde været sangkæresten utro. Det afviser han altså, men bruddet er tilsyneladende en realitet.

Billie Eilish vandt en Oscar for bedste sang tidligere i år. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Billie Eilish har ikke selv kommenteret bruddet, og ingen af de to kendissers repræsentanter er vendt tilbage til Page Six, som har forespurgt en kommentar.

Nyheden om bruddet kommer få måneder efter, at Billie Eilish kunne gå på scenen til Oscar-uddelingen og lade sig hylde for bedste sang for nummeret til den seneste James Bond-film, 'No Time To Die'.