Kendispar går fra hinanden

Den 33-årige popstjerne Aaron Carter og hans forlovede Melanie Martin kunne for en uge siden dele den glædelige nyhed, at de for første gang er blevet forældre til en lille dreng med navnet Prince.

Lykken varede dog ikke længe for den lille familie, da de to forlovede nu har valgt at gå hver til sit efter næsten to år sammen.

Det skriver People.

Tirsdag delte sangeren den kedelige nyhed på Twitter:

'På grund af personlige årsager har Melanie Martin og jeg besluttet at gå hver til sit,' lyder det i opslaget, hvor han samtidig langer kraftigt ud:

'Der har været en meget stor løgn, og min søster, der kommunikerede med min tidligere forlovede, ødelagde alt... Tak Angel, du har ødelagt min familie,' fortsætter han.

Aaron Carter og Melanie Martin har været sammen i to år, men har nu valgt at gå fra hinanden. Foto: Gilbert Carrasquillo

Aaron Carter hentyder altså til en løgn, der fandt sted mellem Martin og hans tvillingesøster Angel, dog uden at uddybe baggrunden. Angel fik forlænget et polititilhold mod broderen i 2019 som følge af vold i hjemmet.

Knust

I et andet tweet fortæller Aaron Carter videre:

'Jeg kan ikke engang fælde en tåre. Jeg er i fuldstændig chok, jeg er blevet løjet for i to år. Min familie vil ikke lade mig være alene, de forsøger at ødelægge alt, og nu er jeg en enlig far. Det værste ved det er, at hun (Melanie) vidste, hvad de gjorde ved mig, og hun (Melanie) løj for mig i to år.'

Familien har i skrivende stund ikke besvaret de voldsomme beskyldninger fra den nybagte far.

Det eksforlovede par gjorde forholdet officielt på det sociale medie Instagram i januar 2020 og annoncerede deres forlovelse juni samme år.

22. november delte de nyheden om, at deres søn Prince var blevet født efter 13 timers veer og et akut kejsersnit.