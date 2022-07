Kendispar går fra hinanden

Forholdet kørte på skinner for Chelsea Handler og Jo Koy, og derfor optog parret for nylig en video, som de skulle have delt senere på året, når de kunne fejre ét år sammen.

Den video delte Chelsea Handler natten til mandag dansk tid på Instagram, men der var ikke meget at fejre. Årsagen til delingen er nemlig, at parret er gået fra hinanden.

'Mens vi spændt ventede på at fejre vores første årsdag sammen, optog Jo og jeg denne video på forskud, men som mange af jer har bemærket, så kan jeg nu med tungt hjerte offentliggøre, at vi sammen har besluttet, at det er bedst for os at tage en pause fra vores forhold lige nu,' skriver Chelsea Handler og fortsætter:

'Jeg ved, at mange af jer var meget optaget af vores kærlighed, og jeg vil gerne gøre det klart, hvor meget det betød for os begge. Hvor meget det stadig betyder. Og hvor meget jeg nu tror på kærligheden for os hver for sig.'

47-årige Chelsea Handler og 51-årige Jo Koy er begge komikere, men førstnævnte har også haft en række roller som skuespiller, ligesom hun stået i spidsen for en række programmer på tv og Netflix, hvor man også har kunnet følge hende i en række dokumentarudsendelser.

Parret stod offentligt frem som kærester i september sidste år, men de når altså ikke at fejre ét år som kærester i denne omgang, selvom de glædede sig til det.

I opslaget sender Chelsea Handler en række kærlighedserklæringer til Jo Koy, der fortsat betyder meget for hende.

'Det her er ikke en afslutning, det er en ny begyndelse, og det er en trøst ,at jeg ved, at jeg stadig er elsket af - og elsker - denne mand, som solen elsker månen, og månen elsker solen,' skriver hun.