Kendispar hemmeligt forlovet

Efter fire års forhold er der gang i bryllupsplanlægningen hos Brenda Song og Macaulay Culkin.

People var først med nyheden i sidste uge, hvor mediet citerede en hemmelig kilde for, at parret var blevet forlovet. Den nyhed kom kort efter, at Brenda Song var blevet spottet med en stor ring på fingeren.

Parret havde ikke selv kommenteret forlovelsen, men i et nyt interview med The Cut beskriver Brenda Song 'Alene hjemme'-stjernen som sin forlovede - og må dermed siges at bekræfte den glædelige nyhed.

- Min forlovede og jeg lægger os altid i sengen og taler om vores dag og den næste dag. Da jeg arbejdede, vækkede han mig for at snakke. Nu gør vi det om aftenen, når vores søn er blevet lagt i seng. Det beroliger mig. Det lyder som noget småt, men jeg værdsætter det. Det er rart at slappe af med en, man elsker, siger hun.

33-årige Brenda Song og Macaulay Culkin, 41, har generelt gået ganske stille med dørene, siden de mødtes på et filmset og fandt sammen for fire år siden.

Ligesom 'Alene hjemme'-kæresten startede Brenda Song sin karriere som barn. Hun er især kendt fra en række Disney-serier og har sendt haft en af hovedrollerne i Hulu-serien 'Dollface'. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Få hjælp

I april sidste år blev parret forældre for første gang. 'Vi er ovenud lykkelige', lød det ganske kort i en udtalelse til Esquire om sønnen, Dakota, der er opkaldt efter Macaulay Culkins afdøde søster.

I interviewet med The Cut fortæller Brenda Song, hvordan sønnens ankomst har ændret deres liv.

- Min forlovede og jeg er meget involverede. Vi har ikke en barnepige, men min mor har været hos os, siden min søn blev født. Han er ni måneder gammel nu. Da jeg arbejdede, tog min mor ham til settet, så jeg kunne amme ham og se ham i løbet af dagen, siger hun og fortsætter:

- Folk fortæller dig en masse om fødslen og graviditeten, men intet om fjerde trimester. Så jeg siger altid til mine gravide venner, at de skal sørge for at have noget hjælp, for ens instinkt er at gøre alt selv, og det kan man fysisk ikke.

Det vides ikke, hvordan eller hvornår frieriet fandt sted.