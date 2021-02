Kendispar jubler: 'Vi er så forelskede'

To er blevet til tre hjemme hos Meghan Trainor og Daryl Sabara.

Førstnævnte fødte mandag parrets første barn, der har fået navnet Riley. Det har parret søndag, hvor 'All About That Bass'-sangerinden havde termin, delt på Instagram.

'Termin for denne søde baby var i dag på valentinsdag, men vi fik lov til møde ham mandag 8. februar. Vi er så forelskede,' skriver Meghan Trainor og byder sønnen velkommen til verden.

Daryl Sabara, der bedste er kendt for sin rolle som Juni Cortez i 'Spy Kids'-filmene, fortæller på Instagram, at sønnen vejede 3401 gram ved fødslen.

'Meghan Trainor, du er for evigt min valentin, og jeg er mere end taknemmelig for, at du har bragt vores søn til verden,' skriver han.

Parret blev forlovet i 2017, og præcis et år senere blev de gift. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Meghan Trainor, der for alvor slog i gennem med hittet 'All About That Bass' i 2014, og Daryl Sabara blev gift i 2018, efter han præcis et år forinden havde friet til hende.

I starten af oktober sidste år afslørede parret så, at Meghan Trainor var gravid, og at der derfor var familieforøgelse på vej hos dem.

'I ved, hvor længe jeg har villet have det her! Daryl Sabara og jeg er oven ud lykkelige og spændte på at møde den her lille skønhed i starten af næste år. Vi er GRAVIDE!' skrev hun dengang på Instagram.

Nu er ventetiden forbi, og parret kan i stedet nyde den første tid som forældre.