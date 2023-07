Kendispar overrasker: Vi skal giftes

Efter to års forhold tager skuespillerparret Thomas Brodie-Sangster (33) og Talulah Riley (37) nu det næste store skridt i deres forhold.

Brodie-Sangster har nemlig været på knæ, og parret skal derfor snart giftes.

Det afslører de selv på Twitter, hvor de har delt den store nyhed med deres fans.

'Jeg er meget glad for at kunne dele, at Thomas Brodie-Sangster og jeg efter to års dating er blevet forlovet,' skriver Talulah Riley til et billede af parret.

Under billedet vælter det ind med lykønskninger til det nyforlovede par.

Heriblandt fra Tesla-bossen Elon Musk, som Talulah Riley tidligere har været gift med ad to omgange. Først fra 2010 til 2012 og igen fra 2013 til 2016.

Mødte hinanden på arbejde

Thomas Brodie-Sangster, der er mest kendt fra film som 'Love Actually', 'Maze Runner' og serien 'Game of Thrones', og Talulah Riley, der blandt andet har medvirket i film som 'Pride & Prejudice' og 'Inception', bekræftede sidste år, at de datede.

Det skete, da de mødte op hånd i hånd til British Academy Film Awards.

De to mødte hinanden under optagelserne til serien 'Pistol', hvor de arbejdede side om side tilbage i foråret 2021. Forholdet udviklede sig dog hurtigt til mere end bare et godt kollegaskab.

I et interview med The Times har Talulah Riley tidligere sat lidt flere ord på, hvordan hun faldt for Thomas Brodie-Sangster.

- Vi havde egentlig ikke tænkt på hinanden som en romantisk mulighed eller potentiale før det øjeblik, hvor vi begge gjorde netop det, lød det fra Talulah Riley.

- Det var i det samme moment nogle måneder efter, vi havde arbejdet sammen og været gode venner, sagde hun videre.

Og nu kan parret altså se frem til snart at kalde sig ægtefolk.