Kendispar skal skilles efter 11 år

Det er endegyldigt slut mellem Kenan Thompson og Christina Evangeline.

Parret, der har været sammen i 15 år og gift i 11 af dem, er gået fra hinanden, og i maj søgte førstnævnte om skilsmisse ved retten i New York. Det skriver TMZ, der er i besiddelse af dokumenterne.

Der har i den seneste tid været rygter om et brud mellem parret, og kilder fortæller til TMZ, at Kenan Thompson og Christina Evangeline i al hemmelighed har været separerede i et par år.

De har to døtre sammen, og de har fortsat planer om at være gode forældre sammen, og de har aftalt at dele børnene ligeligt mellem dem.

44-årige Kenan Thompson er især kendt fra sketchshowet 'Saturday Night Live', hvor han har været med siden 2003, ligesom han har haft roller i en række film og tv-serier - blandt andre 'Unbreakable Kimmie Schmidt', 'Fat Albert' og 'Psych'.

33-årige Christina Evangeline har en fortid som model, ligesom hun har haft en enkelt rolle i en kortfilm. I de seneste år har hun arbejdet som indretningsarkitekt.

Parret bor ifølge TMZ stadig tæt på hinanden i New York og har et godt forhold som venner og forældre.