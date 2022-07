Kendispar skal skilles efter 11 år

Efter 11 års ægteskab er det forbi mellem Paddy McGuinness og hans hustru, Christine.

Det bekræfter parret i en fælles udtalelse på Instagram.

'For et stykke tid siden tog vi beslutningen om at gå fra hinanden, men vores primære fokus har som altid været at elske og støtte vores børn. Det var ikke en nem beslutning, men vi går fremad som de bedste forældre, vi kan være for vores tre smukke børn,' skriver de.

48-årige Paddy McGuinness er en komiker og skuespiller, der også har stået i spidsen for en lang række tv-programmer. Blandt andet har han siden 2019 været medvært på det ikoniske bilprogram 'Top Gear'.

34-årige Christine McGuinness er en tv-personlighed og tidligere model.

De to blev gift i 2011 og har efterfølgende fået tre børn - tvillingerne Penelope og Leo fra 2013 og Felicity fra 2016. Alle tre børn lider - ligesom Christine - af autisme fortalte de sidste år i BBC-dokumentaren 'Paddy and Christine McGuinness: Our Family and Autism'.

Bor stadig sammen

Selvom de ikke længere er mand og hustru, så bor de fortsat under samme tag.

'Vi vil altid være en kærlig familie, vi har stadig et fantastisk forhold, og vi er stadig glade for at bo sammen i vores families hjem, skriver de videre.

Parret ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen, og de håber, at de nu kan få noget privatliv, så de kan vænne sig til den nye situation.