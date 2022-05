Kendispar skal skilles efter 15 år

Thomas Ian Nicholas og DJ Colette skal skilles.

Det skriver TMZ, der har fået fingrene i retsdokumenter, som viser, at sidstnævnte har anmodet om skilsmisse på grund af 'uforsonlige forskelligheder', hvilket er en ofte brugt årsag i USA.

DJ Colette, der i virkeligheden hedder Colette Marino, er både sanger, musiker og DJ, som bedst er kendt fra sit nummer 'What Will She Do for Love' fra 2012.

Thomas Ian Nicholas har haft en lang række roller, som han debuterede som otteårig i 1988. Her fik han hurtigt mindre roller i 'Baywatch' og 'Married ... with Children', der på dansk fik titlen 'Vore værste år'. Hans gennembrud kom dog i 1993 med en stor rolle i baseball-filmen 'Rookie of the Year', ligesom han af mange også er kendt fra 'American Pie'-filmserien, hvor han spillede Kevin Myers.

Sammen med resten af 'American Pie'-holdet var Thomas Ian Nicholas med, da den populære filmserie fik nyt liv i 2012. Foto: Jonathan Short/Ritzau Scanpix

Thomas Ian Nicholas og DJ Colette blev gift i 2007. Fire år senere fik de en søn, ligesom de fik endnu et barn i 2016. Men som ægtefolk blev det altså ikke til mere end de 15 år, de har været gift.

Retsdokumenterne afslører, at parrets faktisk allerede gik fra hinanden i al hemmelighed i 2019. Siden blev de separeret, og nu er det altså endegyldigt forbi.

Thomas Ian Nicholas' seneste rolle var ifølge IMDB i 2020, hvor han spillede over for Mickey Rourke i 'Adverse'.