Kendispar skal skilles efter otte år

Efter otte års ægteskab er det forbi mellem Alexis Bledel og Vincent Kartheiser.

Flere medier - heriblandt US Weekly - er i besiddelsen af juridiske dokumenter, der bekræfter, at de ikke længere ønsker at være gift.

Dokumenterne viser, at Vincent Kartheiser søgte om skilsmisse 10. august ved retten i New York. Årsagen til skilsmissen er endnu ikke offentliggjort, ligesom ingen af de to har kommenteret bruddet.

Alexis Bledel er især kendt som en af hovedrollerne i 'Gilmore Girl', der løb fra 2000 til 2007. Her spillede hun Rory Gilmore. Derudover har hun også medvirket i 'Skadestuen', ligesom hun har haft en af de bærende roller i 'The Handmaid's Tale' - en rolle, hun ligeledes har vundet en Emmy for.

Vincent Kartheiser har udover 'Mad Men' medvirket i tv-serier som 'Skadestuen', 'The Path' og 'Law & Order: SVU'. I 2019 var de begge på rollelisten i filmen 'Crypto'.

43-årige Kartheiser og den tre år yngre Bledel er begge skuespilleren og mødte hinanden under optagelserne til tv-serien 'Mad Men' i 2012. Året efter blev de forlovet, og i 2014 blev de så gift. I 2015 fik parret så en søn sammen.

Men nu er det altså slut med at være gift.