Kendispar skal skilles

Efter tre års ægteskab er det slut for Chanel Iman og Sterling Shepard.

Parret, der blev gift i marts 2018, har søgt om skilsmisse. Det skriver PEOPLE og Page Six, der er i besiddelse af dokumenter, der bekræfter det.

Dokumenterne viser, at det var Sterling Shepard, der søgte om skilsmissen tilbage i juni 2021 - altså lidt mere end tre år efter, at det lykkelige par blev gift.

Han angav ifølge Page Six grunden som værende 'dybe og varige uoverensstemmelse mellem parterne', hvilket er en almindelig forklaring i forbindelse med skilsmisser i USA. Han har anmodet om fælles forældremyndighed over døtrene, men han har ønsket, at de får deres primære bopæl hos ham.

Chanel Iman og Sterling Shepar har sammen døtrene Cali og Cassie på henholdsvis tre og to år.

28-årige Sterling Shepard er NFL-spiller for New York Giants, som han har spillet for, siden klubben valgte ham i anden runde af 2016-draften. I den igangværende sæson har han været plaget af skader, og i slutningen af december blev han ramt en overrevet akillessene, der endte hans sæson tidligt. Han scorede ét touchdown på de syv kampe, han nåede at spille.

Chanel Iman, 31, er model - og har blandt andet arbejdet for Victoria's Secret.

På Instagram deler hun flittigt ud af sit liv med de 2,7 millioner mennesker, der følger hende på det sociale medie. Her kunne følgerne for nylig se hende holde jul med parrets to døtre. Shepard har dog været fraværende på hendes Instagram-profil i lang tid, noterer Page Six.

Hun har tidligere været forlovet med rapperen A$AP Rocky, inden hun i 2017 blev forlovet med Shepard, som hun giftede sig med et halvt år senere.

Sterling Shepards repræsentanter har afvist at kommentere historien over for PEOPLE, mens Chanel Imans repræsentanter endnu ikke er vendt tilbage til mediet.