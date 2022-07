Kendispar venter barn nummer to

Kate Mara og Jamie Bell deler nu glædelige nyheder.

For skuespillerinden afslører i et opslag på Instagram, at parret skal være forældre for anden gang.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

'Vi er tre på dette billede', skriver den 39-årige 'House of Cards'-skuespillerinde i billedteksten, hvor hun ses hånd i hånd med manden Jamie Bell, der især er kendt for rollen som 'K' i Lars von Triers film 'Nymphomaniac' samt 'Billy Elliot' og 'Tintin'.

På billedet ses Kate Mara i en lyserød kjole og sort jakke, mens von Trier-stjernen er iklædt et mørk jakkesæt med en hvid skorte under.

Efter den amerikanske skuespillerinde har afsløret den glædelige nyhed, er det væltet ind med lykønskninger til ægteparret.

'Tillykke', lyder ordene fra skuespilleren Andrew Rannels.

'OMG! Tillykke søde', skriver skuespillerinden Michaela Jaé Rodriguez.

Kate Mara og Jamie Bell blev gift tilbage i 2017. De er forældre til en lille pige, hvis navn de har holdt privat for offentligheden.

Skuespilleren har også en søn med ekskonen, den amerikanske skuespillerinde Evan Rachel Wood.