Kendissøn død - blev kun 24 år

Den amerikanske supermodel og skuespiller Stephanie Seymour er i øjeblikket i dyb sorg, efter hun har mistet sin søn, Harry Brant.

Han blev blot 24 år gammel og blev fundet død søndag.

I en skriftlig kommentar til New York Times bekræfter familien dødsfaldet og fortæller, at Harry Brant døde ved en 'utilsigtet overdosis af receptpligtig medicin', og de afviser samtidig, at der skulle være tale om selvmord.

'Vi vil for evigt sørge over, at hans liv endte for tidligt af denne ødelæggende sygdom', lyder det fra familien.

'Han opnåede meget i løbet af sine 24 år, men vi får aldrig chancen for at se, hvor meget mere Harry kunne have gjort', lyder det videre.

Her ses Harry Brant sammen med sin mor og ældre bror, Peter Brant Jr.. Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock

Harry Brant, der er søn af supermodellen Stephanie Seymour og forretningsmanden Peter Brant, var et kendt ansigt i jetset-miljøet og kæmpede i mange år med et misbrug.

I 2016 blev han arresteret, efter han nægtede at betale sin taxaregning i Greenwich. Han blev i den forbindelse sigtet for at forstyrre den offentlige orden og for at være i besiddelse af stoffer.

24-årige Brant gik i en periode på Bard College, men droppede ud, inden han nåede at færdiggøre sin uddannelse. Ifølge hans familie var det planen, at han skulle starte på et afvænningscenter i den nærmeste fremtid og siden starte i skole igen:

'Harry var ikke bare vores søn. Han var også en vidunderlig bror, kærligt barnebarn, favorit onklen og en meget stærk sjæl, der bragte glæde ind i så mange menneskers hjerte. Han var virkelig en smuk person - både udenpå og indeni, lyder det fra familien.

Harry Brant var i en periode journalist hos sin fars blad, Interview Magazine, han har været model for blandt andet Balmain og har været på forsiden af Vogue, og i 2015 og 2016 var han med til at lancere en serie af unisex makeup for MAC.

Harry Brant efterlader sig udover sin mor og far også en yngre søster og en ældre halvbror fra sin mors tidligere ægteskab med guitaristen Tommy Andrews.