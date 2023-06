Kendt boybandsanger i kovending: Trækker tilståelse tilbage

Lee Ryan fra den især i 00'erne hittende popgruppe Blue, mener alligevel ikke, at han har overfaldet en politibetjent. Han fik et dårligt råd fra sin advokat, bedyrer han nu

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Det synes at være mantraet hos sangeren Lee Ryan, som er kendt fra boybandet Blue, der brød i gennem i 2001 med storhittet 'All Rise'.

Den 39-årige Blue-sanger blev i januar dømt ved Ealing Magistrates' Court i London for at være fuld på et fly og bide en politibetjent, som arresterede ham, efter at sangeren havde udtalt racistisk skældsord mod en sort stewardesse.

Her råbte han blandt andet 'jeg vil have dine chokoladebørn' til hende.

Ryan blev også kendt skyldig i for at opføre sig på en voldelig måde overfor kabinepersonalet i flyet.

Nu har han fortrudt, at han indrømmede den del, der handlede om overfaldet på politibetjenten. I hvert fald har den tidligere stjerne i retten tirsdag fået lov til at trække sin oprindelige tilståelse tilbage.

Blue indtog verdens hitlister med deres boyband-pop i 2001 De er efter en lang pause fortsat aktive i dag, men det er længe siden, de har haft et hit. Det er Lee Ryan til højre. Foto: Ritzau Scanpix

Lee Ryan havde således appelleret med henblik på at få omstødt dommen. Han havde skam IKKE bidt betjenten, mente han nu.

I den forbindelse hævdede han, at han havde modtaget dårlig rådgivning fra sin advokat.

I retten tirsdag fortalte Keima Payton, som nu repræsenterer Lee Ryan, til en dommer, at hendes klient ifølge en psykologisk rapport lider af autistisk spektrumforstyrrelse og har 'langsomme bearbejdningsevner', hvilket kan føre til ringere evner i forhold til at forstå, hvad der bliver sagt til ham.

Hun fortalte endvidere, at Ryan oprindeligt i høringen i retten havde følt et pres fra sin advokat til at erklære sig skyldig.

Nu er missionen så lykkedes: Lee Ryan har med succes fået lov til at få sin tilståelse omstødt.

Derfor skal han nu atter for retten, så overfaldet på politimanden kan vurderes på ny - nu ud fra de nye præmisser.

Dato og sted er endnu ikke fastsat.