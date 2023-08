Kendt film-nonne raser: Sagsøger selskab for kontraktbrud

Det er ikke sikkert, du kan genkende hende, når hun bare er Bonnie Aarons og ser helt almindelig ud, men du kender helt sikkert den amerikanske skuespillerinde maskeret som uhyggelig nonne.

Det er således hende, som er skuespilleren bag den uhyggelige dæmon-nonne i 'Nattens dæmoner'-franchiset - på engelsk tituleret 'The Conjuring'-universet.

Bonnie Aarons dukkede op første gang som nonnen i 'Nattens dæmoner 2' i 2016, hvorefter hun fik sin egen film i 'The Nun' fra 2018, der snart får en efterfølger med premiere i september.

I filmene raser hendes nonne-figur på dæmonisk vis og slår folk ihjel efter forgodtbefindende.

Så vidt kommer det næppe i virkelighedens verden, men Bonnie Aarons er dog blevet godt gammeldags sur.

Hun har således sagsøgt det primære filmselskab bag gyseruniverset, Warner Bros. Discovery, for mistanke om kontraktbrud på 'The Nun'.

Det skriver Kino.dk, der har historien fra amerikanske The Hollywood Reporter.

Bonnie Aaron er utilfreds med de penge, hun har modtaget for merchandise-salg. Hun mener, at filmselskaber skjuler de reelle tal. Foto: Robyn Beck/Ritzau Scanpix

'Slører og skjuler'

Skuespilleren påstår nemlig via sine advokater, at Warner Bros. Discovery samt New Line Cinema og Scope Productions bevidst har skjult deres faktiske indtjening på mechandise med hendes ansigt som blikfang og derved har snydt hende for hendes retmæssige del af kagen.

'I stedet for at fremlægge regnskab og betale på en gennemsigtig måde, slører og skjuler Warner Bros. den sande mængde af fru Aarons' retmæssige andel af merchandise-indtægter, alt imens de fortsætter med at udnytte hendes brand', lyder det ifølge dokumenter i sagen, der blev anlagt for nylig i Los Angeles Superior Court.

Aftalen indebærer, at Aarons er berettiget til en såkaldt pro-rata andel på 5% af 50% af bruttoindtægterne fra licensering af merchandising-rettigheder, men Bonnie Aarons er altså ikke sikker på, at dem, der skal betale hende, har haft rent mel i posen.

Sådan ser Bonnie Aarons ud i rollen som dæmonisk nonne. Foto: Atomic Monster/New LIne Cinema/Ritzau Scanpix

Beskeden løn

Ifølge Hollywood Reporter blev Bonnie Aarons betalt 71.500 dollars i løn for sin rolle som 'The Nun' - en relativt beskeden løn set ud fra Hollywood-perspektiv. Filmen havde da også blot et budget på blot 22 millioner dollars.

Den endte dog med at indtjene hele 365 millioner dollars.

Sagen er bare et lille bølgeskvulp i en tid, hvor skuespilleres rettigheder er et centralt punkt i en igangværende Hollywood-strejke.

De involverede filmselskaber er ikke vendt tilbage med en kommentar til The Hollywood Reporter.