Kendt fra 'Horton-sagaen': Nu er han død

Den amerikanske skuespiller og manuskriptforfatter Quinn K. Redeker er død. Han blev 86 år.

Det skriver blandt andre det amerikanske medie Deadline, som har fået dødsfaldet bekræftet af skuespillerens familie.

Quinn K. Redeker medvirkede gennem sin karriere i flere film og tv-serier, men han er nok bedst kendt fra sin medvirken i sæbeoperaen 'Days of Our Lives', der på dansk hedder 'Horton-sagaen'.

Her spillede han karakteren Alex Marshall fra 1979 til 1987.

Fra 1987 til 1994 medvirkede han i den herhjemme mindre kendte sæbeopera 'The Young and the Restless', hvor han spillede forretningsmanden Rex Sterling. Hans præstation sikrede ham en Emmy-nominering i både 1989 og 1990.

Oscar-nomineret

I filmens verden kunne man opleve ham i blandt andet 'The Three Stooges Meet Hercules' fra 1962 samt 'Where the Buffalo Roam' fra 1980.

Annonce:

Men det var ikke kun karrieren som skuespiller, han høstede anerkendelse for. Også som manuskriptforfatter gjorde han sig bemærket.

Redeker blev nemlig Oscar-nomineret sammen med sin medforfatter Louis A. Garfinkle for et manuskript med titlen 'The Man Who Came to Play', som blev til film-successen 'The Deer Hunter' fra 1978.

Quinn K. Redeker efterlader sig fire voksne børn samt to børnebørn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør alle de vildeste detaljer fra Prins Harrys nye bog i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app