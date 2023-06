Kendt hotelkonge: Springer ud som skuespiller

De fleste husker nok den 'vanvittige' og yderst energiske forretningsmand og hotelkonge Petter Stordalen fra milliardærens noget særprægede og måske lettere overgearede optræden, da han i 2019 havde købt blandt andet Spies Rejser.

Billederne gik verden rundt, da han som en netop ankommet præsident helt gejlet op fremstod som indpisker ved mødet med sine nye medarbejdere i Spies' lokaler i Ørestad.

Nu også skuespiller

Siden har han også bl.a. været manden bag kæmpehotellet Vila Copenhagen over for Hovedbanegården i København.

Men nu kan den norske iværksætter og rigmand skrive en mere særpræget titel på sit i forvejen bugnende cv: skuespiller

Det skriver norske VG.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvem husker ikke Petter Stordalens - nogle vil sige lidt overgearede - 'optræden', da han skulle hilse på sine nye medarbejdere som ny ejer af Spies Rejser? Foto: Philip Davali

Annonce:

Nærmere betegnet drejer det sig om en rolle i den kommende ottende sæson af den populære svenske komedieserien 'Solsidan' (Solsiden, red.), der normalt vises på svensk TV4 og kan streames på Cmore.

Petter Stordalen afslører selv nyheden på sin sociale medier - herunder TikTok og Instagram.

- Jeg synes, det var vældigt sjovt at blive spurgt, om jeg ville være med i en episode af 'Solsiden'. Det har øget min respekt for det at være skuespiller betragteligt, udtaler Stordalen til VG.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Indspilningerne fandt sted i den forgangne uge.

Dog pointerer den vilde rigmand, at han ikke ser dette som starten på en ny karriere:

- Skuespiller bliver jeg aldrig. Det var heldigt, at jeg skulle spille mig selv. Det var krævende nok i sig selv, fortæller han og fortsætter:

Glad for serier

- Her var det en fantastisk kombination af mangel på talent og mangel på mulighed for at forbedre mig. Men det var lærerigt for mig.

Hvorfor Stordalen har fået rollen, er ikke blevet bekræftet. Han har dog, ifølge VG, tidligere udtrykt sin store begejstring for netop svenske serier.

Stordalen har også delt flere billeder fra optagelserne på TikTok. Se det her.