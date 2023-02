Kendt influencer i uvejr: Postede foto med hvid masse i lille pose

Der er røre i andedammen i det norske, efter at den populære influencer Sophie Elise, 28, har forarget folk med et bestemt foto.

På det omtalte billede, der blev lagt online i søndags, men hurtigt slettet igen, poserer Sophie Elise med en tidligere tv-profil foran et spejl.

I hjørnet af billedet ser man sidstnævnte holde en lille gennemsigtig pose med noget hvidt i.

'Livet bliver en milliard gange morsommere, hvis bare man er ligeglad,' skrev Sophie Elise til billedet, som du kan se i artiklen her.

Sophie Louise, der i 2018 var en profil i norsk 'Vild med dans', er blandt andet ansat af landets største tv-station NRK til at lave podcast hver uge, og hun har næsten 600.000 følgere på sin Instagram. Derfor har det vakt ekstra opsigt, at medieprofilen har postet noget så kontroversielt.

For uanset om det var for sjov, eller om det, der er i den lille pose, rent faktisk er det, som de fleste nok mistænker det for at være - er det for en stund røget ud til Sophie Elises fortrinsvis unge følgerskare, for hvem hun er et idol og forbillede.

Det skriver norske VG.

Inden Sophie Elise slettede billedet, blev det snuppet af en anden influencer, Mads Hansen, som fluks lagde det ud til sine 505.000 følgere.

Kort efter slettede Instagram det fra hans profil, men da var det for sent: Billedet florerer nu i cyberspace.

Sophie Elise Isachsen er blandt Norges største influencere, og hun er altid eftertragtet af medierne. Her til rød løber i forbindelse med, at Petter Stordalen åbnede nyt hotel i Oslo i fjor. Foto: Ritzau Scanpix

Ingen konsekvenser

Det såkaldte Kringkastingsråd, hvor 'folkets repræsentanter drøfter NRK's programmer og håndterer klager', fik hurtigt 526 af slagsen.

På trods af det lader NRK ikke sagen få konsekvenser for influenceren:

'Vi har snakket med Sophie Elise. Det aktuelle billede er ikke taget i NRK-sammenhæng eller postet på nogle af NRK's platforme, så det ville ikke være korrekt af os at kommentere på det,' udtaler fungerende redaktør i NRK Underholdning, Christina Rezk Resar, i en mail til VG, der fortsætter:

'Med de oplysninger, Sophie Elise har givet os, så får dette ikke konsekvenser for samarbejdet mellem hende og NRK, og podcasten kommer som planlagt på torsdag,' lyder det.

Lederen af norsk journalistforbunds NRK-afdeling NRJK, Rolf Johansen, udtaler dog til VG, at han mener, 'det er et klart brud på den etiske manual, som NRK's medarbejdere skal følge.'

'Hvis det her var blevet slået op af en fastansat i NRK, ville det have haft store konsekvenser,' påpeger han.

Sophie Elise eller den anden tv-profil på billedet har pt. ikke udtalt sig om sagen.

