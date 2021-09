Kendt komiker død efter hemmelig sygdom

Den kendte komiker, skuespiller og talkshow-vært Norm Macdonald er død, efter han i ni år har kæmpet en 'privat kamp mod kræft'.

Det skriver Deadline, der har fået den triste nyhed bekræftet af hans management.

Canadiske Macdonald blev kun 61 år gammel.

- Han var mest stolt af sit comedy. Han ønskede aldrig, at hans diagnose havde indflydelse på hans publikum, eller nogle af hans nærmeste, lyder det i den forbindelse fra Lori Jo Hoekstra, der er en nær ven af skuespilleren, og som var ved Macdonalds side, da han døde.

- Norm var en ren komiker. Han skrev jokes, der skulle komme bag på en. De skulle aldrig lefle. Han leflede aldrig. Norm vil blive frygteligt savnet, lyder det videre fra Hoekstra.

Ifølge Hoekstra var Norm Macdonald indstillet på at holde sin sygdom privat, og det lykkedes ham da også at holde sygdommen skjult for offentligheden frem til sin død.

Her ses Macdonald i 2019. Foto: Getty Images/Gave Ginsberg

Lang karriere

Macdonald var en del af talkshowet Saturday Night Live i fem år fra 1993-1998, hvor han stod i spidsen for 'Weekend Update' i tre sæsoner.

Efter han forlod Saturday Night Live skabte han sin egen sitcom, der fik navnet The Norm Show, som blev sendt fra 1999 til 2001.

I 2013 startede Macdonald en podcast med navnet Norm Macdonald Live, hvor han interviewede komikere og andre berømtheder. I 2018 var han så aktuel med talkshowet 'Norm Macdonald Has a Show', som blev sendt på Netflix.

Igennem sin karriere har Macdonald også været med i flere film og har været gæst i en lang række talkshows - heriblandt Late Night med David Letterman og The Howard Stern Show.

Han har ligeledes været med til at skrive manuskript til den kendte sitcom Roseanne.